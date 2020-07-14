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Spor, Futbol

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Karaman: Moralimizi en üst seviyede tutup yolumuza devam edeceğiz

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Karaman, "Düşündüklerimizi yapmaya çalıştık, penaltı golüyle boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Volkan Kaşik   | 14.07.2020
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Karaman: Moralimizi en üst seviyede tutup yolumuza devam edeceğiz Fotoğraf: Volkan Kaşik/AA

Malatya

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, morallerini en üst seviyede tutup son iki maçta kendilerini ligde bırakacak sonuçları alacaklarına inandığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı golüyle mağlup olmalarının son derece üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki net pozisyona girdiklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz net pozisyona giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsun savunan Beşiktaş ama biz bir türlü gol yollarında o istediğimiz altın vuruşu yapamadık. Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçla ilgili fazla da uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştık, pozisyon da bulduk, penaltı golüyle boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp, yolumuza devam edeceğiz."

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