BtcTurk Yeni Malatyaspor'da transfer

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Spor, Futbol

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.

Mehmet Akif Parlak   | 09.07.2020
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi transfer etti

Malatya

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Kulübümüz Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

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