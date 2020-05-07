BtcTurk Yeni Malatyaspor 11 Mayıs'ta toplanacak

Malatya
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının ardından top başı yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız 11 Mayıs Pazartesi günü tesislerimizde toplanarak antrenmanlara başlayacak." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.