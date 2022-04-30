Bordo-mavili taraftar şampiyonluğu meydanlarda kutladı

Trabzon
Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.
Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu meydanlarda kutluyor https://t.co/9HNFRI8Z13 pic.twitter.com/5D9AOyniSc— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 30, 2022
Alanlarda toplanan on binlerce taraftar, 2-2 sona eren karşılaşmanın bitişinin ardından büyük bir coşku yaşadı, bazı taraftarlar mutluluk gözyaşı döktü. Birçok taraftar çocuklarını omuzlarında taşıyarak kutlamalara katıldı. Alanlarda çok sayıda meşale yakılırken müzikler eşliğinde coşkulu anlar yaşandı.
Çok sayıda taraftar, sokakları trafiğe kapatarak kutlamalara katıldı. Kentin birçok caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Karşılaşmanın tamamlanması ve Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Taksim, Bakırköy ve Üsküdar'da şampiyonluk sevinci
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru Taksim Meydanı'nda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Kutlamalar için meydana dev bayraklar açılırken, yoğun güvenlik önlemi de alındı.
Yollar araç trafiğine kapatılırken binlerce Trabzonspor taraftarı, atkı ve formalarıyla şampiyon takımları için tezahüratta bulundu.
Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle de şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son düdüğünün ardından Bakırköy Meydanı'na gelen bordo-mavili taraftar, büyük sevinç yaşadı.
Meydanda açılan dev pankartın altında forma ve atkılarıyla tezahüratlar yapan taraftarlar için emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru Üsküdar'da meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer de son anları da heyecanla takip etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı konvoylar eşliğinde meydana akın ederken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşandı.
Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişeklerle de şampiyonluğu kutlamalarını sürdürdüler.
Trabzonsporlular, yurdun dört yanında şampiyonluğu kutladı
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını İzmir'in çeşitli noktalarındaki yerlerde izleyen bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Taraftalar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Bazı taraftarlar ise maçı Cumhuriyet Meydanı'nda cep telefonlarıyla takip etti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren büyük coşku yaşayan bordo-mavili taraftarlar, tulum eşliğinde tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku diğer taraftarların da katılımıyla arttı.
Bursa'nın Beşevler ve Dikkaldırım Mahalleleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçı heyecanla dev ekranlardan takip etti.
Maçın 2-2 sonuçlanıp, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarla kutlamaya başladı.
Beşevler Mahallesi'de binlerce taraftar ellerinde meşalelerle kutlama yaptı, havai fişek gösterileri yapıldı.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Yalova Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlardan takip eden bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.
Alanda meşaleler yakıp, horonlar çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.
Uzun araç kuyrukları oluşturarak caddeleri turlayan Trabzonspor taraftarları, havai fişek gösterileri altında tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.
Meşale yakıp tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonlu taraftarlar, çalınan müzikle horon ve kolbastı oynadı.
Bazı vatandaşlarla araçlarıyla sahil bandında tur attı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını 408 Evler Mahallesi'nde kurulan dev ekranda izlediler.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sevinç yaşayan taraftarlar çalan müzik eşliğinde horon oynayıp, tezahürat yaptı.
Taraftarların şampiyonluk kutlaması devam ediyor.
Ordu'daki Trabzonsporlular Derneği'nde Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını izleyen taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.
Takımlarının bayrakları ve atkılarıyla süslenen araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Burada çalınan müzikle kolbastı ve horon oynayan taraftarlar, ellerinde meşalelerle tezahürat yaptı. Ayrıca havai fişek gösterileri de gerçekleştirildi.
Bayburt'ta bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalelerle Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk sevinci yaşadı.
Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yaparak şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Kent merkezinde taraftarlar, şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak da kutladı.
Artvin'de Trabzonspor taraftarları, maçın bitiş düdüğünün ardından şampiyonluğu kutladı.
Artvin Trabzonspor Taraftar Derneğinin organizasyonunda Valilik binası önünden toplanan vatandaşlar, davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
Buradaki kutlamaların ardından araçlarla şehir turu atan taraftarlar, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye giderek kutlamaları sürdürdü.
Taraftarlar, marşlar ve şarkılar eşliğinde Atabarı ve horon oynadı, meşale yaktı ve havai fişek gösterisinde bulundu.
New York'ta taraftarlar horon tepti
New York'ta bulunan Türkevi binasının önünde toplanan bir grup taraftar, kemençe eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı.
🥳 New York'ta Türkevi binasının önünde toplanan Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluğu horon teperek kutladı. pic.twitter.com/LhrhOufFfv— AA SPOR (@aa_spor) April 30, 2022
Üzerlerinde takımlarının bordo mavi üniformaları, ellerinde Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla taraftarlar, "Bize her yer Trabzon" yazılı pankartlar açtı.
Taraftarlar, eğlence dolu dakikaların ardından hatıra fotoğrafları çektirerek dağıldı.
Hollanda'da da şampiyonluk kutlandı
Hollanda’nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.
Bordo mavili taraftarlar ellerinde Trabzonspor bayrakları ile futbol sahasına kurulan dev ekranda Trabzonspor-Antalya maçını izledi.
Takımlarını destekleyen taraftarlar ,maçın sona ermesi ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Bordo mavili taraftarların horon teptiği sahada, havai fişekler atıldı ve meşaleler yakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.