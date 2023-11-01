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Spor, Futbol

Beyoğlu Yeni Çarşı, penaltı atışları ile kupada 4. tura yükseldi

Atakan Çıtlak  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Beyoğlu Yeni Çarşı, penaltı atışları ile kupada 4. tura yükseldi Fotoğraf: Atakan Çıtlak - AA

Giresun

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda Trendyol 1. Lig ekibi Bitexen Giresunspor'u 5-4 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

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