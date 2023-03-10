"Beyoğlu derbisi"nde 38. randevu

İstanbul
Nef Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İki ekip arasında geride kalan 37 lig maçından 23'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi.
Galatasaray'ın 74 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.
İki takımın ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynadığı mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazanmıştı.
Geride kalan 23 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla ligde 13. sırada bulunuyor.
Nef Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 11 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez 3 puana ulaştı.
Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 38 kez filelerle buluştu, Galatasaray 22, Kasımpaşa 16 kez gol sevinci yaşadı.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.
Kasımpaşa'da Eysseric cezalı
Transfer döneminde takıma yaptığı takviyelerin ardından ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Yeni transferler Mounir ve Malsa, attıkları gollerle takıma 3 puan getiren isimler oldu.
Cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen kaleci Günay Güvenç, Galatasaray deplasmanında forma giyebilecek.
Antalyaspor mücadelesinin ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Eysseric, bu maçta takımını yalnız bırakacak.
Kasımpaşa'da Tırpan, Hajradinovic, Bahoken ve Koita ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Galatasaray karşısında kart görmesi durumunda HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.