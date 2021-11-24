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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin 'hakemlerle ilgili konuşmama' kararına tepki

Beşiktaş Kulübü, 14 kulübün başkanıyla gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında alınan devre arasına kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararına tepki gösterdi.

Ercan Çakar   | 24.11.2021
Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin 'hakemlerle ilgili konuşmama' kararına tepki

Istanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz." denilerek, şunlar kaydedildi:

"Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında tüm kulüpleri kapsayacak şekilde kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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