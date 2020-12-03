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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta sakatlanan Souza kamp kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, sakatlanan futbolcusu Josef de Souza'nın Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Berad Büyük   | 03.12.2020
Beşiktaş'ta sakatlanan Souza kamp kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Öte yandan, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek  siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta saat 19.30'da ağırlayacak.

Kamp kadrosu belli oldu

Kasımpaşa maçının, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin.

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

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