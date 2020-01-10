Beşiktaş'ta sakatlanan Lens'in durumu MR sonucu belli olacak

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Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens'in durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Lens’in durumunun, 12 Ocak Pazar günü günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.