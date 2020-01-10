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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta sakatlanan Lens'in durumu MR sonucu belli olacak

Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens'in durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.

Ercan Doğan   | 10.01.2020
Beşiktaş'ta sakatlanan Lens'in durumu MR sonucu belli olacak

Iİtanbul

Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Jeremain Lens'in durumu, çekilecek MR sonucu netleşecek.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Lens’in durumunun, 12 Ocak Pazar günü günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağı bildirildi.

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