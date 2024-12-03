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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre kararı alındı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli kongre kararı alındı

İstanbul

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