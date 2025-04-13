Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,583.20
BTC/USDT
83,830.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya Taşova merkezli deprem, Samsun'da da hissedildi. -VTR-
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dün oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama olduğu belirlendi.

Metin Arslancan  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Beşiktaş'ta Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı hücum oyuncusu, 27. dakikada yerini Joao Mario'ya bırakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Fidan: Bölgedeki gelişmeleri Türkiye ve Irak olarak yakından takip ediyoruz
Antalya’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlayacak

Benzer haberler

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'u mağlup etti

Bellona Kayserispor sahasından galip ayrıldı

Beşiktaş'ta Muçi'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi

Sevilla'da Garcia Pimienta dönemi sona erdi

Sevilla'da Garcia Pimienta dönemi sona erdi
Hasan Arat'ın avukatı, divan kurulunda yaşananlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı

Hasan Arat'ın avukatı, divan kurulunda yaşananlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı
Göztepe, Süper Lig’de uzun süredir galibiyete hasret

Göztepe, Süper Lig’de uzun süredir galibiyete hasret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet