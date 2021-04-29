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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı

Ercan Doğan   | 29.04.2021
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı

İstanbul

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamadı, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandığı bildirildi.

Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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