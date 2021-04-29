Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı

İstanbul
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamadı, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandığı bildirildi.
Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.