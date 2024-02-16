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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta futbolcu Amir Hadziahmetovic TFF'ye bildirilen listede yer almadı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in lisansı çıkarılmadı.

Emre Doğan  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Beşiktaş'ta futbolcu Amir Hadziahmetovic TFF'ye bildirilen listede yer almadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, 16 Ocak'ta sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen ve sözleşmesi dondurulan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna listede yer vermedi.

Amir Hadziahmetovic, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi.

Beşiktaş'ın TFF'ye bildirdiği A takım listesinde yer alan futbolcular ise şöyle:

Alex-Oxlade Chamberlain, Ali Muhammed Al-Musrati, Ante Rebic, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Uzunhan, Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Jonas Svensson, Joseph Worrall, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal, Omar Colley, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Serkan Emrecan Terzi, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar

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