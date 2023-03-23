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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Emre Doğan  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve güç çalışması yapıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanda minyatür kale organizasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra Valentin Rosier ile Gedson Fernandes katılmadı. Tayyip Talha Sanuç ise fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Dünkü çalışmaya katılmayan Dele Alli ile Salih Uçan ise idmanda yer aldı.

Antrenmanın başında basın mensuplarına takıma geç katılan İngiliz futbolcu Dele Alli ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "Dele Alli geldi. Haberiniz olsun. Dün bir espri yaptım hepiniz terse düştünüz. Tabii ki ceza alacak. Hiçbir sorunumuz yok. Kimse merak etmesin. Biz kimseyi kaybetmeyiz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, dün yaptığı açıklamada Dele Alli'den haber alamadıklarını ve 26 yaşındaki oyuncunun izni bitmesine rağmen antrenmana katılmadığını söylemişti.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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