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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Ercan Doğan   | 04.01.2022
Beşiktaş'ta bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Turkcell Süper Kupa'da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maç öncesi rutin Kovid-19 PCR testinin uygulandığını belirterek, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçleri, ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



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