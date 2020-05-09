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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Süha Gür, Halil İbrahim Avşar, Erkan Tiryaki   | 09.05.2020
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Ülkü, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ile çalışanın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını belirtti.

Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü'nden "geçmiş olsun" mesajı

MKE Ankaragücü Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Gençlerbirliği'nden "geçmiş olsun" mesajı

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; ilgili sporcu ve personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı
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