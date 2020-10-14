Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İstanbul
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Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.Bernard Mensah'ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.