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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Emrah Oktay   | 14.10.2020
Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Siyah-beyazlıların internet sitesinde açıklamaları yer alan Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'a Gana Milli Takımı kampı dönüşünde uygulanan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi.

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