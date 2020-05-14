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Spor, Futbol, Koronavirüs

Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 8 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Emrah Oktay,Halil İbrahim Avşar,Ercan Doğan   | 14.05.2020
Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul/Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kulüplerden geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi. 

Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. 

, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Geçmiş olsun Beşiktaş. Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Futbol Kulübünün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ve Büyükşehir belediye Erzurumspor için yapılan paylaşımlarda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler almayı umut ediyoruz." denildi. 

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