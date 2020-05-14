Beşiktaş'ta 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 8 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İstanbul/Ankara
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Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 14, 2020
👉🏻 https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b
Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Kulüplerden geçmiş olsun mesajları
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) May 14, 2020
Geçmiş olsun @Besiktas pic.twitter.com/zoNUwmif2m
Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.
Gençlerbirliği Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan 8 kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. https://t.co/V5uX07ZA3r— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 14, 2020
MKE Ankaragücü Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Geçmiş olsun Beşiktaş. Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Geçmiş olsun @Besiktas 🙏
Koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz. https://t.co/8T8qwfkQZ1
— MKE Ankaragücü #EvdeKal 🏠 (@Ankaragucu) May 14, 2020
Gaziantep Futbol Kulübünün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş ve Büyükşehir belediye Erzurumspor için yapılan paylaşımlarda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler almayı umut ediyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.