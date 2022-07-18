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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacak

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını duyurdu.

Emre Doğan   | 18.07.2022
Beşiktaşlı Josef de Souza, sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacak

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı'mızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup, 20 Temmuz'da artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."

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