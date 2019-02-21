Beşiktaşlı futbolculara Japon restoranında yemek

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular ve teknik heyet Japon restoranında yemekte buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine bir alışveriş merkezindeki Japon restoranında yemek verdiği bildirildi.

Kadrosunda Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı da bulunduran Beşiktaş'ta, oyuncuların yemekte keyifli vakit geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı yöneticilerden Umut Güner'in de yemeğe katıldığı aktarıldı.