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Futbol

Beşiktaşlı futbolculara Japon restoranında yemek

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, futbolcular ve teknik heyete Japon restoranında yemek verdi.

Emre Doğan  | 21.02.2019
Beşiktaşlı futbolculara Japon restoranında yemek

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular ve teknik heyet Japon restoranında yemekte buluştu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetine bir alışveriş merkezindeki Japon restoranında yemek verdiği bildirildi.

Kadrosunda Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı da bulunduran Beşiktaş'ta, oyuncuların yemekte keyifli vakit geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı yöneticilerden Umut Güner'in de yemeğe katıldığı aktarıldı.

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