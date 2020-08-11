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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

Beşiktaşlı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşmelerini değerlendirdi.

Hilmi Sever   | 11.08.2020
Beşiktaşlı futbolcular N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz, PAOK eşleşmesini değerlendirdi

İstanbul

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte N'Koudou, antrenmandan önce kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Kamerun asıllı Fransız oyuncu, PAOK eşleşmesiyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak bile başlı başına güzel bir şey ama Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamak istiyorsak öncelikle elemeyi geçmemiz gerek. Kolay olmayacak ama taraftarın olmaması şansı yüzde 50-50'ye getiriyor. Kolay olmayacak ama maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Rıdvan Yılmaz ise "Şampiyonlar Ligi kadrosunda hiçbir zaman olmadım. Top toplayıcıyken Şampiyonlar Ligi müziğini duymuştum. İnşallah sahanın içerisinde o müziği duymak istiyorum. PAOK, Yunanistan'ın köklü bir kulübü, bizim için güzel bir maç olacak. Bu maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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