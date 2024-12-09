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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Immobile'nin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, İtalyan futbolcusu Ciro Immobile'nin sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Can Öcal  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Beşiktaşlı futbolcu Immobile'nin adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından ağrı hisseden Immobile'nin MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

İtalyan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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