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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal ameliyat edilecek

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edileceğini açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.11.2022
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal ameliyat edilecek

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ ayak ikinci parmağındaki plantar plate yaralanmasından kaynaklanan ağrıları kısmen devam eden Ghezzal'a, mevcut durumu sahada yeterli performansı göstermesini engellediği için cerrahi tedavi uygulanması kararı alındı.

Ayrıca Arthur Masuaku, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Berkay Vardar’ın sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verildi.

4 Kasım'daki antrenmanda sakatlanan Masuaku'nun, uyluk kemiği eklem yüzünde kemik ödemi, Galatasaray maçı sonrası dizinde ağrı hisseden Josef'in, sağ dizinde eklem içi sıvı artışı, Galatasaray karşılaşmasının 40. dakikasında oyuna devam edemeyen Rosier’nin, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem, Berkay’ın ise sol uyluk iç adale grubunda tendinit tespit edildi.

Sağlık ekibi tarafından 4 oyuncunun tedavisine başlandığı paylaşıldı.

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