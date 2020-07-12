Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya Camisi önünden yayındayız
logo
Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Boateng Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Emrah Oktay   | 12.07.2020
Beşiktaşlı futbolcu Boateng Yeni Malatyaspor maçında yok

İstanbul

Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusuna muayene ve tetkikler neticesinde "aşil tendinopatisi" tanısı konuldu ve tedavisine başlandı.

Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontrolleri sonucunda sağlık ekibi, oyuncunun tedavisinin devam etmesine karar verdi.

Ligin 32. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, akşam saatlerinde Malatya'ya gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19 salgınında aktif vakalar iyileşen hasta sayısını geçti
İran'da Kovid-19 ölümleri 12 bin 829'a yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 727 bini geçti
Çin'de 7, Güney Kore'de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1071, Meksika'da 539, Hindistan'da 551 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Beşiktaşlı futbolcu Boateng Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Boateng Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatyaspor sahasında 'Dört büyükleri' zorluyor

Kayserispor Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor

Kayserispor Robert Prosinecki ile evinde geçit vermiyor
Stancu'dan kariyer rekoru

Stancu'dan kariyer rekoru
Gençlerbirliği rahatladı

Gençlerbirliği rahatladı