Euro
10.15
Dolar
8.37
BIST 100
1,441.33
Altın
1,834.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.05.2021
Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzunun çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı
Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıplarındaki artış sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi
BM raporu: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

Benzer haberler

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese

Sporting'de 19 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevinci yaşanıyor

Kayserispor, ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı

Kayserispor, ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu

Sivasspor deplasman karnesiyle göz doldurdu

Şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı

Şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı