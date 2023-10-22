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Spor, Futbol

Beşiktaşlı Amartey'in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Ganalı futbolcu Daniel Amartey'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Can Öcal  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Beşiktaşlı Amartey'in uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın dün Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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