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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı aday kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Yukatel Denizlispor maçının aday kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Vida, Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Ercan Çakar   | 19.06.2020
Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı aday kadrosu belli oldu

İstanbul

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak siyah-beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Denizli'ye gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

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