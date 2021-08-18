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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi

Ercan Doğan   | 18.08.2021
Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Batshuayi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Batshuayi, Beşiktaş'a transferinden dolayı çok mutlu

Batshuayi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a transfer olduğum için çok mutluyum. Benim için harika bir fırsat. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Tüm taraftarlara, bana yaptıkları çılgın karşılama için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda statta görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadroya dahil edilen 27 yaşındaki santrfor için sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Videoda "Batsman" lakaplı oyuncunun "Batman" kıyafetiyle Vodafone Park'a geldiği ve sahaya çıktığı görüntülere yer verildi.

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