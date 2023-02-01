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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığını duyurduğu Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.02.2023
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Amir Hadziahmetovic, İstanbul'a geldi Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Konya'dan İstanbul'a gelen 25 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Hadziahmetovic, daha sonra sağlık kontrolleri için hastaneye gitti.

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