Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı biletleri yarın satışa çıkacak
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü 21.00'de Tüpraş Stadı'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek Beşiktaş'ta müsabakanın biletleri yarın satışa sunulacak.
İstanbul
Kulübün açıklamasına göre biletlerin ön satışı saat 15.00’te BJK SuperApp’te yapılacak. Genel satış ise 22 Temmuz Salı günü 11.00'de gerçekleştirilecek.
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Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçının bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 25 bin TL
VIP 101-126: 22 bin TL
Kategori: 7 bin TL
Kategori: 6 bin TL
Kategori: 5 bin TL
Kategori: 4 bin 500 TL
Kategori: 4 bin TL
Kategori: 3 bin 500 TL
Doğu Üst: 4 bin TL
Kategori: bin 500 TL
Kategori: bin 250 TLAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.