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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters, yarın İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters, yarın İstanbul'a gelecek.

Ceren Aydınonat  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters, yarın İstanbul'a gelecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

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