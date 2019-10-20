Beşiktaş'ın olağanüstü kongresinde oylar sayılıyor

İstanbul
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.
Oy sayımı işlemi sürerken toplam 8 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi bin 797 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 267 ve Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.