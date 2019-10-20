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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın olağanüstü kongresinde oylar sayılıyor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayılmaya başlandı.

Ercan Doğan,Metin Arslancan   | 20.10.2019
Beşiktaş'ın olağanüstü kongresinde oylar sayılıyor Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )


Beşiktaş Kulünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Oy verme işleminin ardından sayıma geçildi. 

Oy sayımı işlemi sürerken toplam 8 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi bin 797 oya ulaşırken, Serdal Adalı bin 267 ve Hürser Tekinoktay ise 175 oy aldı.

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