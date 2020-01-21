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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın kupada rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.01.2020
Beşiktaş'ın kupada rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

İstanbul

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Siyah-beyazlılar çıkış peşinde

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

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