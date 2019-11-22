Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Istanbul
Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 16.00'da kalkacak uçakla Konya'ya hareket edecek siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Douglas Santos yer almıyor.
Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
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