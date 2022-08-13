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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Ercan Doğan   | 13.08.2022
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre anma törenine yönetim kurulu üyeleri Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Seba'nın anma törenine katılan yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti.

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