Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında anıldı

İstanbul
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre anma törenine yönetim kurulu üyeleri Engin Baltacı, Seyit Ateş, Umut Şenol, Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kurul başkanları, Seba’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Seba'nın anma törenine katılan yöneticiler, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen’in kabrini ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.