Spor, Futbol

Beşiktaş'ın borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu açıklandı

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu duyuruldu.

Metin Arslancan  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Beşiktaş'ın borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu açıklandı Fotoğraf: Fatma Nur Arslan/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübü'nün, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

