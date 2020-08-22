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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 301 milyon lira olarak açıklandı

Beşiktaş Kulübünün borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğu açıklandı.

Ercan Doğan   | 22.08.2020
Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 301 milyon lira olarak açıklandı

İstanbul

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında divan kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Kulübün toplam borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 lira olduğunu belirten Tuncel, "Borç rakamı hepimizi tedirgin etmeye devam ediyor." dedi.

Toplam borcun 610 milyon 308 bin 608 lirasının derneğe ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 lira olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı kulübün şubat ayında toplam borcunun 3 milyar 78 milyon 902 bin 925 lira olduğu açıklanmıştı.


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