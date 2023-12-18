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Spor, Futbol

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Rıza Çalımbay'la sözleşme konusunu 27 Aralık'ta görüşecek

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Rıza Çalımbay'la sözleşmesi ile ilgili görüşmeyi 27 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Can Öcal  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Rıza Çalımbay'la sözleşme konusunu 27 Aralık'ta görüşecek

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

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