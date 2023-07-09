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Spor, Futbol

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Almanya'ya gitti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya'ya gitti.

Can Öcal  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları için Almanya'ya gitti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’nın Salzburg kentine gitti. Ekibimiz, Salzburg’dan karayoluyla kamp yapacağı Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin Grassau kasabasındaki otele geçecek. 21 Temmuz Cuma gününe kadar Almanya’da Grassau kasabası Das Achental Hotel’de kamp yapacak olan siyah-beyazlılarımız, Almanya’daki ilk antrenmanını bugün TSİ 19.00’da gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

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