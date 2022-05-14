Beşiktaş yarın Göztepe'ye konuk olacak

İzmir
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galip gelemediği son 13 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Göztepe, iç sahada en başarısız 2. takım konumunda bulunuyor. Göztepe, bu sezon evindeki 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan alabildi.
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında konuk edeceği Beşiktaş karşısında puan arayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.