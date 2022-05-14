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Spor, Futbol

Beşiktaş yarın Göztepe'ye konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada yarın Beşiktaş ile evinde karşı karşıya gelecek.

Ali Korkmaz   | 14.05.2022
Beşiktaş yarın Göztepe'ye konuk olacak

İzmir

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de galip gelemediği son 13 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Göztepe, iç sahada en başarısız 2. takım konumunda bulunuyor. Göztepe, bu sezon evindeki 18 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan alabildi.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Göztepe, 2019-2020 sezonunda hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maçında 26 Ocak 2020'de Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, veda ettiği Süper Lig'deki son iç saha maçında konuk edeceği Beşiktaş karşısında puan arayacak.

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