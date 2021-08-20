Euro
9.98
Altın
1,786.21
Dolar
8.54
BIST 100
1,435.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Doğan, Mehmet Akif Parlak   | 20.08.2021
Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak

İstanbul

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.

Deplasmandaki iki maçta mağlup oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Gaziantep 3 puana odaklandı

Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Yeni Zelanda’daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı
Avustralya’nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Benzer haberler

Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak

Beşiktaş yarın Gaziantep'e konuk olacak

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur şansını rövanş maçına bıraktı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında

Fatih Karagümrük, Rize deplasmanında
Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı