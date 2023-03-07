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Spor, Futbol

Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Beşiktaş ve Yukatel Kayserispor PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, iki kulüp de saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle disipline gönderildi.

Ayrıca, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'in ise Medipol Başakşehir maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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