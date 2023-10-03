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Spor, Futbol

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile yapacağı karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Beşiktaş ile Lugano arasındaki karşılaşmayı ise İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.

Hilmi Sever, Mücahit Hüseyin Eroğul  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla 5 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre TSİ 22.00'de Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak.

Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano arasında 5 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı ise İsrailli hakem David Fuxman yönetecek.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını İsrail Futbol Federasyonundan Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak.

Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

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