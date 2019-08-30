Euro
6.43
Dolar
5.83
BIST 100
96,030.47
Altın
1,528.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oslo’da Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla TBMM tören alanından Ulus'taki Eski Meclis Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 30.08.2019
Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Ankara

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in gruplarındaki rakipler belli oldu.

Geçen sezon ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Beşiktaş, 1. torbadan katıldığı kura çekiminde K Grubu'nda Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere) ve Slovan Bratislava (Slovakya) ile eşleşti.

Eleme turlarında Sparta Prag ve AEK'yi saf dışı bırakan geçen sezonun dördüncüsü Trabzonspor ise 4. torbadan girdiği kura çekiminde C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile karşılaşacak. 

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden ve kura aşamasına 3. torbadan katılan Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül-12 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kupada gruplar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Aynı ülkenin takımlarının birbiriyle eşleşmesine izin verilmediği grup aşamasında 48 takım, kuraların ardından dörderli 12 gruba ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. 

Kupada gruplarda yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Sevilla (İspanya), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Karabağ (Azerbaycan), Dudelange (Lüksemburg)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Malmö (İsveç), Lugano (İsviçre)

C Grubu: Basel (İsviçre), Krasnodar (Rusya), Getafe (İspanya), Trabzonspor (Türkiye)

D Grubu: Sporting Lizbon (Portekiz), PSV Eindhoven (Hollanda), Rosenborg (Norveç), LASK (Avusturya)

E Grubu: Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya), Rennes (Fransa), CFR Cluj (Romanya)

F Grubu: Arsenal (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Standard Liege (Belçika), Vitoria (Portekiz)

G Grubu: Porto (Portekiz), Young Boys (İsviçre), Feyenoord (Hollanda), Rangers (İskoçya)

H Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Ludogorets (Bulgaristan), Espanyol (İspanya), Ferencvaros (Macaristan)

I Grubu: Wolfsburg (Almanya), Gent (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Olexandriya (Ukrayna)

J Grubu: Roma (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Medipol Başakşehir (Türkiye), Wolfsberger (Avusturya)

K Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Braga (Portekiz), Wolverhampton Wanderers (İngiltere), Slovan Bratislava (Slovakya)

L Grubu: Manchester United (İngiltere), Astana (Kazakistan), Partizan (Sırbistan), AZ Alkmaar (Hollanda)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret

Spor camiasından '30 Ağustos' paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde 21 takım turnuvada gruplara yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde 21 takım turnuvada gruplara yükseldi
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
'Umarım Trabzonspor maçını alarak Kadıköy'ü bayram yerine çeviririz'

'Umarım Trabzonspor maçını alarak Kadıköy'ü bayram yerine çeviririz'