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Spor, Futbol

Beşiktaş: TFF'yi almış oldukları kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı hükmen mağlubiyet kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Süha Gür   | 22.12.2020
Beşiktaş: TFF'yi almış oldukları kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, kararın sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetme ya da kazanma ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında uygulamaya geçecek kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Kovid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonunu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."

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