Dolar
17.97
Euro
18.25
Altın
1,761.17
ETH/USDT
1,668.10
BTC/USDT
23,549.00
BIST 100
2,684.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini yemekte ağırladı.

Süha Gür   | 03.08.2022
Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabulü sonrası, Vodafone Park'ta bulunan White Pepper Restoran'da dostluk yemeği verildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile ikinci başkan Engin Baltacı'nın ev sahipliğinde, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen yemekte, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve vakıf üyesi Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü
Devlet Denetleme Kurulundan 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili suç duyurusu
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde

Benzer haberler

Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı

Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Vakfı üyelerini ağırladı

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı

Futbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının tur şansları ne?

Futbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının tur şansları ne?
Süper Lig'in 'farklı' skorları

Süper Lig'in 'farklı' skorları
Süper Lig'in rekorları, ilkleri

Süper Lig'in rekorları, ilkleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet