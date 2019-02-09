İSTANBUL

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Rakibin 4 galibiyet ve 4 mağlubiyeti vardı. Bizden az gol yiyen, dirençli, savaşçı bir takım. Bunu da göstermeye çalıştılar. Oyuna moralli başladık. Oyun olarak yükselen trendimiz var. Maçın başındaki ambiyans ve taraftarın coşkusuyla iyi başladık. Rakibe pozisyon vermeden hücum etmeye çalıştık. Onlar da korumaya çalıştılar. Oyun olarak üst seviyeye çıktığımız dönemde tempomuz iyiydi, son bölümde direnç olarak düştük. Pas yüzdemiz, göze hoş gelen futbolumuz, atak yapmamız iyiydi. Top kayıplarımız ve rakibin pozisyon bulması dışında iyi oynadık. Atiba, Dorukhan gibi oyuncular düşünce rakip gelmeye başladı. Son bölüm dışında memnunum." diye konuştu.

Taraftarların sahaya etkisinin olumlu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz konusundaki tartışmaların bittiğinin altını çizerek, "Seyirci ve oyuncular bütünleştiği zaman neler olacağını gördüğümüz bir maçtı. Birçok maçta seyirci endişeliydi, oyuncu endişeliydi. Bu yaşananların bittiğini düşünüyorum. Tribündeki sinerjinin sahaya yansıması, Beşiktaş'ın en büyük silahı. Kamuoyundaki tartışılan birçok sorunun giderildiğini gördüm, bu da sahaya yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Shinji Kagawa ve Adem Ljajic'in birlikte oynadığı bölümü değerlendiren Güneş, "Her ikisi de oynarken oyun yapılarının altında oynadığını düşünüyorum. Güven iyi oynadı, hücumda iyi işler yapıyor. Kagawa ve Adem ile oynayabilirsiniz. Bazen maçın gidişine göre bazı oyuncular oyuna verim katabilir. İkisinin oynayacağı oyunla ilgili tereddütlerim var. Burak, Kagawa ve Adem ile pas yapabilirsiniz, etkili olursunuz ama yapamazsanız sorun yaşarsınız. Maça göre hepsini değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Güneş, cezası sona eren Ricardo Quaresma ile ilgili olarak, "Çok iyi bir oyuncu, çok katkı yaptı. Ben gideceğini düşünüyordum ama gitmedi. İdmana çıkıyor, bizim bir parçamız. İyi oyuncu, çalışıyor, oynayıp oynamayacağını hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

"Burak, Türk futbolunun en iyi santrforlarından biri"

Burak Yılmaz'ın durumundan memnun olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Burak hata yapmıştır. Herkes hata yapar. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen, Beşiktaşlı olduğunu herkesin bildiği bir oyuncu. Ben şu anda herkesten fazla Beşiktaşlıyım. İşimi iyi yaparak en iyi Beşiktaşlıyım. Burak bugün de düştü, penaltı verilebilirdi. Böyle yetenekli bir oyuncu yok edilmemeli. Burak, Türk futbolunun en iyi santrforlarından biri. Bunu niye yok edelim. Hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Burak'tan memnunum. İşini seviyor, çalışıyor, takıma katkı yapıyor. Daha iyi oynaması lazım. Güçlenirse daha iyi oynayacak. Bazen yine hata yapacak. İkinci golü seyirci yaptırdı. Geçen maçta tedirgindi. Oyuncu sahada özgür olmalı. Bunun üstüne motivasyon da olunca nasıl yaptığınızın farkında bile olmazsınız. Erzurum maçında da çok savaştı ama o coşku yoktu. Yeni Buraklar gelsin isterim. Seyirci elini açtı, o da on adım atacak. Sevgi karşılıklıdır."

"Mukavelem bitince milli takımı isterim"

Milli takıma gideceği yönündeki soruların hepsini toplu cevaplayan Güneş, şunları söyledi:

"Bana yansıyan bir şey yok. Bu maça çıktım, haftaya Malatya maçı var. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Yönetim beni kovmadı. Şu anda burada kalmak istiyorum ama üç beş ay sonra ne olur bilmiyorum. Şu anda öyle bir durum yok. Kamuoyunda var deniyor. Mukavelem devam ederken nasıl gideyim. Şu anda milli takımda Lucescu var, benim de burada mukavelem var. Burası bırakmadan bir yere gidemezsiniz. 'İki takımı beraber çalıştırmam.' demiştim, hala aynı düşüncem geçerli.

Teklif olsa resmiyet olurdu. 'Antalyaspor maçı öncesi istifa etti.' deniyor, benim istifam yok. Niye istifa edeyim, sonuna kadar kalmak için uğraşırım. Sezon sonu mukavelem bitince milli takımı isterim ama mukavelem varken istemem. Bugün maça çıktım, haftaya da çıkacağımı düşünüyorum. Benim muhatabım sosyal medya değildir, yönetim ve basındır. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey orada. Kovulmak için bir şey yapmam, kalmak için her şeyi yaparım. İlk günden bugüne çok mutluyum. Burada beni seviyorlar ve sahipleniyorlar."

Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşüp görüşmediği yönündeki bir soruya ise "Evet görüştüm. Ben berberdeydim, onlar da oradaydı. Hatta Ali Koç da oraya geliyor." diye cevap verdi.