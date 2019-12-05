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Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyun beni çok memnun etmedi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.

Hüseyin Eroğul   | 05.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyun beni çok memnun etmedi Fotoğraf: Onur Çoban / AA

İstanbul

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Skordan memnunum. Oyunda parça parça iyi şeyler var, parça parça kopukluklar var. Ligler arasında fark olsa da teknik adamların gelişiminden dolayı oyun zorlaşıyor. Oyun beni çok memnun etmedi." diye konuştu. 

Erdoğan Kaya'nın performansını değerlendiren Avcı, "Erdoğan'ın ilk maçında gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 genç oyuncumuz milli takımda oynuyor. Umarım bunun sayısını çoğaltırız." ifadelerini kullandı.

Avcı'dan Caner Erkin açıklaması

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Caner'i genç milli takımda da sol bek, iç orta saha, kenar olarak kullanıyordum. Oyun aklı ve yeteneği var. Farklı mevkilerde kullanılabiliyor. Mukavelesi bitiyor, teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetimle kendisi arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Anagold 24Erzincanspor'la ilgili konuşan Avcı, "Erzincanspor oyun olarak savunmada ve hücumda planları olan, doğru uygulamaya çalışan bir ekip. Bu ekipte beraber çalıştığım Mustafa hoca ve ekibinin olması beni mutlu etti. Ligdeki durumları da iyi, onlara da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.




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