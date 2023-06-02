Dolar
20.88
Euro
22.49
Altın
1,977.32
ETH/USDT
1,888.70
BTC/USDT
27,104.00
BIST 100
5,130.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

İstanbul

Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Omar Colley cezalı, Onur Bulut sakat

Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Duran: Büyük Türkiye zaferi yepyeni bir kalkınma hamlesinin adıdır
Siirt'te yapılan hastane ek binası deprem izolatörleriyle donatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteci Mehmet Barlas için başsağlığı mesajı
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Derbinin golleri yabancılardan

Derbinin golleri yabancılardan

Liverpool, "yalnız yürümediği" yolculuğunda 131 yaşında

Derbilerin faturası ağır oluyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın perdesi yarın açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın perdesi yarın açılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet