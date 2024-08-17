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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Emre Doğan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

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